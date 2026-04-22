Napoli: pistola in casa, carabinieri arrestano un uomo dei quartieri spagnoli Si indaga su eventuale utilizzo dell'arma in fatti di sangue o altri delitti

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro hanno arrestato per detenzione di arma da fuoco clandestina un uomo già noto alle forze dell’ordine.

I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo nei quartieri spagnoli e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta modello 98 Fs con matricola abrasa e 15 proiettili.

L’arrestato è stato trasferito in carcere mentre l’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti da sangue o altri delitti.