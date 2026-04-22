"Vannacci a Napoli? O cesso già o tenimme", vandalizzata targa Futuro Nazionale Attivisti rivendicano gesto, 'il generale Vannacci non è gradito'

Napoli si sveglia con un nuovo episodio di tensione politica alla vigilia di un’inaugurazione annunciata. La targa di plastica affissa all’ingresso della sede di Futuro Nazionale, il movimento legato al generale ed europarlamentare Roberto Vannacci, è stata imbrattata con vernice rossa poche ore prima dell’apertura ufficiale prevista in città.

Sotto la targa vandalizzata è stato inoltre affisso un manifesto con la scritta “Napoli antifascista”, accompagnato da una frase offensiva rivolta allo stesso Vannacci. A rivendicare l’azione, attraverso un comunicato, sono stati gli attivisti del Laboratorio Insurgencia e della Rete No Kings.

“Il generale Vannacci a Napoli non è gradito. Lui e le sue idee omofobe e razziste possono andare a quel paese”, si legge nella nota diffusa dai gruppi, che annunciano anche una serie di iniziative nei giorni successivi. Tra queste, un dibattito previsto all’Università Federico II in vista delle mobilitazioni del 24 e 25 aprile, seguito da ulteriori proteste contro quella che definiscono “remigrazione” e da una manifestazione per ribadire “le radici antifasciste” della città.

Gli attivisti concludono con un monito diretto: “Girate al largo dalla nostra città”, segnando l’inizio di giorni che si preannunciano ad alta tensione nel capoluogo campano.