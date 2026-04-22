ABIO Napoli al fianco dei bambini in ospedale: eletto il nuovo Presidente Il neo Presidente Colicchio: «Ci impegneremo per portare il sorriso ai bambini in ospedale»

I soci di ABIO Napoli si sono riuniti in Assemblea Ordinaria per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Al termine delle operazioni di scrutinio sono stati eletti nove consiglieri che, nella prima riunione del nuovo Direttivo, hanno definito le cariche.

Cristiano Colicchio è stato nominato all’unanimità Presidente di ABIO Napoli, in virtù della grande esperienza maturata negli ultimi sei anni nei ruoli di Segretario Generale e Vicepresidente dell’associazione.

Cos'è ABIO?

ABIO è una Fondazione che dal 1978 è al fianco dei bambini in ospedale, per rendere meno traumatico, anche per le famiglie, il percorso di terapia tra le corsie di un reparto. ABIO significa proporre un gioco, un puzzle, la lettura di un libro, o semplicemente ascoltare; significa creare un ambiente accogliente, colorato, adeguato alle esigenze dei bambini; significa promuovere i loro diritti.

Sono associazioni locali che operano grazie all'aiuto di volontari che vengono adeguatamente formati per essere al fianco di bambini ospedalizzati. Infatti, per diventare volontari ABIO è necessario seguire un corso di formazione, al fine di garantire un servizio di volontariato realmente efficace e idoneo all'ambiente in cui viene svolto.

Le parole del neo Presidente di ABIO Napoli

Con queste parole, il neo Presidente ha commentato la sua nomina: «È per me un grande onore assumere la Presidenza di ABIO Napoli. Desidero ringraziare di cuore il Consiglio Direttivo e tutti i soci per la fiducia che hanno scelto di riporre in me: un riconoscimento che accolgo con profonda emozione e con un forte senso di responsabilità».

Il Presidente Colicchio ha sottolineato come essere alla guida di questa associazione significhi impegnarsi quotidianamente per garantire il diritto al sorriso dei bambini in ospedale e delle loro famiglie.

«Il mio obiettivo sarà quello di alimentare costantemente il coinvolgimento di ogni singolo volontario, perché è solo attraverso la forza del gruppo che possiamo fare la differenza nei reparti pediatrici. Affronteremo le sfide future con serietà, ma senza mai dimenticare la cifra stilistica che ci contraddistingue: l'allegria».

Altre componenti del direttivo ABIO Napoli

Sono state inoltre confermate alcune consigliere già in carica nei precedenti mandati (2020–2026 e 2023-2026), a testimonianza della continuità e dell’esperienza all’interno dell’associazione: Maria Rosaria Barone, Segretario Generale; Marica Tricolore, Responsabile Tesoreria e Raccolta Fondi; Sofia Mariangela, Responsabile Comunicazione; Cleopatra Corrado, Responsabile Arredi.

Il Direttivo potrà contare su quattro validissime new entry: Annalisa Di Carlo, Responsabile Formazione e Volontariato; Daniela Del Monaco, Responsabile Settore Ludico e Progetti; Stefania Cucciniello, Responsabile Segreteria e Magazzino;Franco Barile, Responsabile Manifestazioni.

La missione di ABIO Napoli continua...

Questa nuova squadra di consiglieri avrà il compito di portare avanti con impegno e passione la mission di ABIO Napoli, a sostegno dei bambini, degli adolescenti ricoverati in ospedale e delle loro famiglie.

ABIO Napoli ringrazia il Presidente uscente Elio Alfieri, che continuerà il suo percorso come volontario attivo e Presidente Onorario e il consigliere uscente Davide Costagliola per la dedizione e il lavoro svolto negli ultimi anni.