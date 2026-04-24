Crolla una palazzina nella notte: si scava tra le macerie L' edificio privato in passato è stato oggetto di occupazioni abusive

Momenti di paura nel cuore della notte a ridosso del centro storico. Intorno alle ore 02:00, una palazzina situata in via Siniscalchi, nella zona di Porta Capuana, è improvvisamente crollata, riducendosi a un ammasso di macerie e polvere.

L'edificio, una struttura privata da tempo in condizioni di grave degrado, era già stato dichiarato inagibile e interdetto all'accesso. La storia dell'immobile è segnata da una serie di criticità: oltre al dissesto strutturale, in passato era stato teatro di un incendio che ne aveva ulteriormente compromesso la stabilità.

Sul posto sono intervenute tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato ininterrottamente per tutta la notte. Le operazioni di scavo tra i detriti procedono con estrema cautela. Al momento, la priorità assoluta è verificare l'eventuale presenza di persone coinvolte nel cedimento.

Sebbene l'edificio fosse ufficialmente vuoto resta viva la preoccupazione legata alla fragilità sociale della zona. In passato, la palazzina era stata oggetto di occupazioni abusive e potrebbe essere stata utilizzata come rifugio di fortuna da persone senza fissa dimora. Nonostante i provvedimenti di interdizione, il timore è che qualcuno possa aver forzato gli accessi per trovare riparo notturno.