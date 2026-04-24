Droga nascosta in un borsone sui binari morti: un arresto Ordinanza della procura di Nocera Inferiore eseguita dai carabinieri di Castellammare di Stabia.

Dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio l'uomo raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale procura. Ad eseguirla sono stati i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

Secondo la ricostruzione effettuata, l'indagato sarebbe stato individuato, unitamentre ad un'altra persona non identificata, mentre nella nottata del 3 maggio 2025, stava occultando tra i binari dismessi della stazione ferroviaria di Angri, un borsone contenente ben 35 confezioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 36,675 kg.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettibile di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottopostenal vaglio di ulteriori giudici nelle fasi ulteriori del procedimento.