Napoli - Cremonese, Hojlund non sta benissimo: pronto Giovane L' attaccante danese è a rischio forfait

Non è al top Rasmus Hojlund. L' attaccante danese è in dubbio per il match di questa sera contro la Cremonese.

Il tour de force degli ultimi mesi non ha dato tregua al classe 2003: tra gli impegni col Napoli e e quelli con la Nazionale, Hojlund ha fatto gli straordinari e oggi il fisico sembra aver presentato il conto. Un affaticamento generale che preoccupa lo staff tecnico di Antonio Conte, il quale deciderà solo dopo la rifinitura di questa mattina se rischiare il suo bomber o preservarlo.

Le contromosse: l'ipotesi Giovane e il "fattore" De Bruyne

In caso di forfait del danese, l'undici titolare subirebbe una metamorfosi tattica significativa. Senza il suo riferimento offensivo principale, Conte starebbe meditando una soluzione più dinamica: è pronto Giovane, che andrebbe a ricoprire il ruolo di centravanti di movimento per non dare punti di riferimento alla difesa grigiorossa. Il possibile cambio di assetto rimescola le carte anche dietro le punte. Se Hojlund non dovesse farcela, crescono esponenzialmente le quotazioni di Kevin De Bruyne come titolare nel ruolo di rifinitore. Il belga, arrivato in estate per alzare il livello di qualità della rosa, scalzerebbe così Elmas, inizialmente favorito ma ora destinato a partire dalla panchina per lasciare spazio all'esperienza dell'ex City.