Porta nolana a Napoli: lotta al contrasto dei mercatini illegali Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Scampia, unitamente ai militari della guardia di finanza, dell’esercito italiano e al personale dell’Asia, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Diomede Marvasi, Caracciolo di Bella e piazza Garibaldi, aree particolarmente afflitte da “souk” abusivi.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno riscontrato: la presenza di “mercati abusivi” prelevando circa 16 quintali di merce di vario genere che, grazie al compattatore dell’Asia, sono stati smaltiti, consentendo il ripristino dell’area. Inoltre, nel corso delle attività, gli operanti hanno identificato 12 persone e controllato 2 veicoli.