Castellammare di Stabia: rinvenute armi e ingenti quantitativi di droga Indagini in corso da parte della polizia

La polizia ha effettuato una vasta operazione volta a contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno eseguito numerose perquisizioni nei quartieri “Cicerone” e “Savorito”, nel comune di Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto 2 pistole cal. 9, con matricole abrase e complete di caricatore, 47 cartucce dello stesso calibro, circa 900 grammi di hashish, 300 grammi circa di marijuana, circa 60 grammi di cocaina e diverso materiale per il confezionamento della droga.