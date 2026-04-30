Napoli, sorpresi con la droga e arrestati Nei guai un 41enne e un 55enne

La polizia ha arrestato un 41enne e un 55enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato il 41enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona.

I poliziotti, prontamente intervenuti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 4 dosi di cocaina, 3 di eroina e di 10.000 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Ancora, gli operatori, nel transitare in zona Case Nuove, hanno notato un frequente viavai di persone da uno stabile.

I poliziotti, insospettiti, hanno controllato lo stabile, dove hanno sorpreso un uomo, identificato poi per il 55enne, che stava cedendo qualcosa ad una persona in cambio di una banconota; gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 11 involucri di crack e di 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.