Via Medina, furiosa rissa improvvisa a due passi dalla Questura Aggressione tra automobilista e motociclisti, traffico paralizzato e intervento a cosa finite

Scene d’ordinaria follia, a pochi metri da uno dei presidi più simbolici dello Stato. È accaduto ieri sera in via Medina, a ridosso della Questura centrale, dove il traffico e il caos sembrano aver trovato una sintesi perfetta nella violenza improvvisa.

La lite senza parole

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato poco prima, forse per una banale manovra o una precedenza mancata. Ma quando i veicoli si sono fermati, il passeggero di una Fiat Panda è sceso e ha agito senza preamboli. Nessuna discussione, nessuna minaccia: solo pugni. Due motociclisti sono stati colpiti ripetutamente, fino a essere scaraventati a terra. Non è finita lì. Uno dei motociclisti, ripresosi, ha tentato di aggredire la donna che era alla guida della Fiat Panda di colore grigio. La reazione della guidatrice, che ha tentato di sottrarsi scappando dal finestrino del conducente, quindi dal lato opposto, ha di nuovo attivato la furia del suo compagno. L’uomo ha afferrato i due centauri per le gambe, trascinandoli sull’asfalto e sbattendoli contro la sua stessa auto. Una scena brutale, consumata sotto gli occhi di decine di automobilisti.

il pubblico immobile

Ed è proprio questo il dettaglio che più colpisce. Intorno, clacson, fari accesi e telefoni probabilmente pronti a registrare. Ma nessuno è intervenuto. Nessuno ha provato a fermare l’aggressione. Il traffico si è bloccato in entrambi i sensi, trasformando via Medina in un teatro a cielo aperto dove la violenza è andata in scena senza disturbatori. Un blocco ordinato, quasi disciplinato. Si osserva, si aspetta, si evita di sporcarsi le mani. Una forma di prudenza, o forse di indifferenza ormai strutturale.

L’arrivo della polizia e la fuga

Dopo circa dieci minuti sono arrivate due pattuglie della Polizia di Stato, risalendo e ridiscendendo via Medina nel tentativo di intercettare i coinvolti. Troppo tardi. Sia l’aggressore a bordo della Panda sia i due motociclisti si erano già dileguati in una traversa laterale, facendo perdere le proprie tracce. Nessuna identificazione, nessun fermo. Resta il racconto, amaro e quasi grottesco, di una città dove si può essere pestati a pochi passi dalla Questura e riuscire comunque a sparire nel nulla.

Una normalità inquietante

Non è un caso isolato, ma l’ennesima fotografia di una tensione urbana che esplode senza preavviso. A Napoli, come altrove, basta poco. Un sorpasso, uno sguardo, un secondo di troppo. Il resto lo fa il contesto: traffico, nervi tesi e una platea sempre più abituata a guardare senza intervenire. E così via Medina, per una sera, ha raccontato più di tante statistiche.

P.S. La foto è una ricostruzione fedele ma costruita dall'IA.