Torre Annunziata in festa: il Savoia di Emanuele Filiberto torna in serie C Apoteosi al Giraud per gli oplontini, il principe: «È soltanto l'inizio»

Ci sarà un'altra formazione campana ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie C. È il Savoia, la squadra di Torre Annunziata, battendo 3-0 la Sancataldese al Giraud nell'ultimo turno del girone I di serie D, si è aggiudicata la vittoria del campionato. Dopo 12 anni gli oplontini tornano tra i professionisti. Un'impresa scritta dal principe Emanuele Filiberto di Savoia che da qualche anno ha assunto il ruolo di patron dei bianchi. Le reti di Munoz, Umbaca e Ledesma hanno dato il via ai festeggiamenti di una città che vive di pane e pallone e che ha salutato con un incredibile entusiasmo questo trionfo che ha visto il Savoia battere la concorrenza di Nissa e Reggina.

«Non ho parole. Solo lacrime. Lacrime di gioia pura, incontenibile, che non si possono descrivere, si possono soltanto vivere. Che squadra magnifica. Che ragazzi straordinari. Un anno intero di lavoro, di sacrifici, di battaglie sul campo e fuori, tutto coronato da questa promozione meritata, conquistata con le unghie e con il cuore, davanti al nostro pubblico, al Giraud», ha scritto sui social Emanuele Filiberto di Savoia.

«Voglio ringraziare ogni singolo giocatore, ogni membro dello staff, mister Catalano e tutto il suo gruppo di lavoro. Voglio ringraziare i tifosi, i meravigliosi, fedeli, appassionati tifosi del Savoia, che non ci hanno mai abbandonato. Voglio ringraziare Torre Annunziata intera, questa città bellissima e orgogliosa che meritava questo momento da tanto, troppo tempo. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto, che ci hanno supportato con entusiasmo e fiducia. Questo risultato appartiene a ciascuno di voi.

Il Savoia 1908 torna tra i professionisti. La nostra storia continua, e il meglio deve ancora venire. Forza Savoia. Sempre».