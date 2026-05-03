Conte - Adl: incontro a metà maggio per decidere il futuro Se il mister non volesse proseguire l'avventura a Napoli si fa strada il nome di Sarri

C’è un momento, in ogni stagione, in cui il campo smette di parlare da solo e lascia spazio ai silenzi carichi di significato. Per il Napoli, quel momento si avvicina. L’incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis è fissato a metà maggio, verosimilmente dopo la sfida contro il Bologna o comunque a qualificazione Champions acquisita. Non un semplice vertice, ma un crocevia.

Sul tavolo non ci sarà solo il futuro dell’allenatore, ma l’identità stessa del Napoli che verrà. De Laurentiis ha tracciato una linea chiara: ringiovanire la rosa, alleggerire il monte ingaggi, costruire una squadra sostenibile ma competitiva, soprattutto in Europa. Un progetto che richiede visione e, soprattutto, adesione totale.

Ed è qui che nasce il vero interrogativo: Conte accetterà di guidare una rifondazione con un solo anno di contratto davanti? Il tecnico salentino, per storia e mentalità, è uomo da certezze e da cicli forti, non da transizioni a tempo determinato. La sua eventuale permanenza passerebbe inevitabilmente da garanzie tecniche e progettuali.

In caso contrario, il nome che torna a circolare è quello di Maurizio Sarri. Un ritorno che avrebbe il sapore della nostalgia ma anche della coerenza: calcio identitario, valorizzazione dei giovani, capacità di lavorare con una rosa in evoluzione. Sarri non avrebbe remore a intervenire anche su equilibri consolidati, mettendo mano a uno spogliatoio che potrebbe salutare alcuni dei suoi protagonisti.

Tra i possibili addii pesano nomi importanti: Romelu Lukaku, André-Frank Zambo Anguissa e persino Kevin De Bruyne, in uno scenario che segnerebbe una discontinuità netta con il recente passato.

Napoli, ancora una volta, si prepara a scegliere. Continuità o rivoluzione, pragmatismo o visione. Ma soprattutto, un allenatore o un progetto. Perché stavolta, più che mai, le due cose potrebbero non coincidere.