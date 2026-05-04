Ruba un'auto da un deposito: intercettato e arrestato dalla polizia

In manette un 28enne con l'accusa di furto aggravato

ruba un auto da un deposito intercettato e arrestato dalla polizia

Dagli accertamenti i poliziotti hanno accertato che il 28enne, poco prima, aveva asportato l’auto da un deposito dopo aver danneggiato un cancello carraio...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 28enne per furto aggravato. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Galileo Ferraris per la segnalazione di un’autovettura rubata in movimento.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno intercettato il veicolo segnalato con un uomo a bordo e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di diversi effetti personali, risultati appartenere al proprietario del veicolo.

Inoltre, dagli accertamenti i poliziotti hanno accertato che il 28enne, poco prima, aveva asportato l’auto da un deposito dopo aver danneggiato un cancello carraio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la vettura restituita al legittimo proprietario.

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