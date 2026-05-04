Ruba un'auto da un deposito: intercettato e arrestato dalla polizia In manette un 28enne con l'accusa di furto aggravato

La polizia ha arrestato un 28enne per furto aggravato. Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in via Galileo Ferraris per la segnalazione di un’autovettura rubata in movimento.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno intercettato il veicolo segnalato con un uomo a bordo e lo hanno controllato, trovandolo in possesso di diversi effetti personali, risultati appartenere al proprietario del veicolo.

Inoltre, dagli accertamenti i poliziotti hanno accertato che il 28enne, poco prima, aveva asportato l’auto da un deposito dopo aver danneggiato un cancello carraio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato, mentre la vettura restituita al legittimo proprietario.