Forcella: sorpreso a cedere droga e arrestato Manette per un 27enne

La polizia ha arrestato un 27enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Colletta, hanno notato uno scooter con a bordo un uomo che, dopo essersi accostato al bordo della strada, ha ceduto qualcosa a una donna in cambio di denaro.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno bloccato sia l’indagato, trovato in possesso di tre bustine di marijuana e di 230 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, sia l’acquirente, trovata in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, l'uomo è stato arrestato, mentre l’acquirente, sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.