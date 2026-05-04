Borgo Sant’Antonio Abate: aggredisce gli agenti durante un controllo La polizia arresta un 29enne

La polizia ha arrestato un 29enne per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno proceduto al controllo del 29enne.

L'uomo, durante le fasi dell’identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza, inveendo dapprima contro gli operatori per poi aggredirli fisicamente, finché non è stato bloccato e trovato in possesso di una dose di hashish.