Detenzione e fabbricazione di documento falso: nei guai un 25enne Un arresto della polizia nel centro storico a Napoli

La polizia ha arrestato un 25enne, con precedenti, per uso, detenzione e fabbricazione di documento falso valido per l’espatrio. Lo stesso è stato denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel transitare in piazzetta Nilo, hanno effettuato un controllo nei confronti del 25enne, a seguito del quale è emerso che la carta di identità esibita era stata alterata, poiché presentava diverse incongruenze; il prevenuto è stato, inoltre, trovato in possesso di una tessera sanitaria, risultata anch’essa alterata.