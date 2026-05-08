Controlli della polizia ad Arzano: sei violazioni al codice stradale

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Arzano.
In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 224 persone, di cui 65 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestato 6 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 2.500 euro.
Nel corso del servizio, inoltre, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale, nonché 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.