Operazione stazioni sicure: tre arresti a Napoli centrale Ecco i particolari dell'attività di controllo della polizia

Nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, la polizia di Stato ha arrestato tre persone, di cui un 34enne per possesso di documenti di identificazione falsi, un 46enne per furto con strappo e un 45enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Personale del compartimento polizia ferroviaria per la Campania ha controllato il 34enne, lo stesso, durante le fasi del controllo, ha esibito un documento d'identità che, dai successivi accertamenti, è risultato essere falso.

Gli stessi operatori hanno notato un 46enne salire a bordo di un convoglio metropolitano nella stazione Vanvitelli. L'uomo, dopo essersi posizionato accanto ad un viaggiatore e avergli dato una spinta, si è impossessato del suo cellulare per poi allontanarsi repentinamente dal treno. A quel punto, gli agenti lo hanno bloccato, trovandolo in possesso della refurtiva.

Infine, i poliziotti della Polfer, presso un binario della stazione di Napoli Centrale, hanno controllato un 45enne il quale, dagli accertamenti di seguito esperiti, è risultato essere destinatario del provvedimento sopra citato, emesso nel 2021 dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata – Ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per tentata estorsione.