Pompei destinazione mondiale: cultura e accoglienza e nuova economia turistica Il progetto prevede la creazione di itinerari culturali integrati e il sostegno ad eventi

Non più semplici "visitatori di passaggio", ma ospiti di una città-museo viva. Il candidato Sindaco di Pompei Giuseppe Tortora presenta il piano per il rilancio del turismo e della cultura, puntando a trasformare Pompei in una destinazione capace di trattenere i flussi internazionali attraverso un’offerta che integri il patrimonio archeologico con le eccellenze del territorio e la valorizzazione del grande messaggio (di importante valore laico-scientifico e di fede) di integrazione sociale di San Bartolo Longo, il quale, sul finire del 1800-inizi 1900, ha attuato quanto prevede, sul piano dell’integrazione, la nostra Carta costituzionale, entrata in vigore nel 1948; e in tale contesto valorizzare le sue opere, a partire dal Santuario, dedicato alla Beata Vergine Maria del Santo Rosario.

Il progetto prevede la creazione di itinerari culturali integrati e il sostegno a eventi di alto profilo che possano destagionalizzare l’afflusso turistico. La cultura viene vista non solo come memoria del passato, ma come motore economico presente e futuro per le imprese locali e per i giovani professionisti del settore.

"Siamo seduti su una miniera d’oro, ma finora Pompei è stata solo una tappa di poche ore. - ha affermato il candidato Sindaco Giuseppe Tortora - Dobbiamo creare le condizioni affinché il turista decida di restare, vivere e consumare nella nostra città. Questo si ottiene migliorando l’accoglienza, i servizi e l’offerta culturale extra-moenia. Valorizzeremo la nostra storia millenaria in sinergia con il Parco Archeologico, ma daremo spazio anche alle arti contemporanee e alla nostra tradizione religiosa, rendendo Pompei un polo d'attrazione globale 365 giorni l’anno".

Tortora punta inoltre sulla digitalizzazione dei servizi turistici e sulla formazione professionale per i giovani pompeiani, affinché possano diventare i protagonisti del rilancio della propria città.

"La realizzazione di parchi a tema che esaltino le vocazioni locali, i territori, gli usi e costumi - ha concluso Tortora - ci permetterà di valorizzare parti del territorio di Pompei che si sentono da sempre abbandonate, non integrate, né garantite dalle scelte politiche del passato.

Gli interventi previsti mirano a favorire la nascita di un'identità culturale di appartenenza al territorio pompeiano favorendo la creazione di un'offerta turistica e ricettiva che promuova nuovi percorsi enogastronomici di valorizzazione e di promozione delle tradizioni culturali del nostro territorio".