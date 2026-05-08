Droga nascosta nello scooter: scoperto e arrestato Sequestrati coltelli e sostanza stupefacente

La polizia ha arrestato un 17enne per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare a San Gennaro Vesuviano, hanno notato il 17enne nei pressi di uno scooter e lo hanno controllato.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, all’interno del motociclo del giovane, gli operatori hanno rinvenuto 700 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, due coltelli con lame intrise di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.