In casa hashish e un fucile a canne mozze: carabinieri arrestano un 34enne Si stringe il cerchio nella lotta alla criminalità organizzata

I carabinieri della sezione operativa della compagnia carabinieri di Pozzuoli insieme alla locale Stazione, hanno arrestato per detenzione abusiva di armi e detenzione di droga a fini di spaccio un 34enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.



A 24 ore dall’ultimo sequestro di droga ed esplosivo si stringe il cerchio nella lotta alla criminalità organizzata da parte dei carabinieri di Pozzuoli che hanno intensificato i controlli.



E’ l’alba, i carabinieri sanno che nei pressi di un appartamento del litorale di Licola c’è un via vai sospetto. E’ tutto pronto, parte l’irruzione a Via Licola Mare 5.

Nell’abitazione il 34enne che viene bloccato. Durante la perquisizione vengono rinvenuti e sequestrati 7 panetti di hashish, per un totale di 700 grammi, un fucile a canne mozze e 13 proiettili di calibro 12 compatibili con l’arma.



L’arma verrà sottoposta ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o altri delitti. Arrestato, il 34enne è ora in carcere in attesa di giudizio.