Napoli: stretta di carabinieri lungo le strade del centro storico Servizio straordinario di controllo

Servizio di controllo straordinario del territorio per i carabinieri della compagnia di Napoli centro. A passare al setaccio sono le vie del centro storico interessate dalla movida partenopea.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 76 persone identificate, 23 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate. 3 le persone segnalate alla Prefettura per uso personale di droga e 4 persone denunciate.

Denunciati 2 uomini perché trovati ad esercitare abusivamente la professione di parcheggiatore abusivo. 2 le persone denunciate perché trovate alla guida senza patente. La violazione è reiterata nel biennio.

I carabinieri, insieme al personale della polizia municipale, hanno controllato anche 3 esercizi commerciali del centro storico. Elevate rispettivamente 3 sanzioni amministrative per non aver rispettato l’orario di chiusura previsto dalla nuova ordinanza sindacale.