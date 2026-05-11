Castello di Cisterna: trovate 284 dosi e 1 chilo e 300 grammi circa di droga Sequestro dei carabinieri

Nuovo colpo da parte dei carabinieri della stazione di Castello di Cisterna per il contrasto al traffico di droga nel quartiere popolare “ex Legge 219”.

I militari impiegati in un servizio di controllo del territorio hanno scoperto una vera e propria “dispensa” di droga nell’area comune dell’edificio 7.

Trovate dietro un ascensore 260 dosi di hashish, 12 dosi di cocaina, 12 dosi di crack. All’interno del quadro elettrico trovati 5 involucri ancora sottovuoto di crack per un totale di 117 grammi e 9 involucri sottovuoto di cocaina per un totale di 1 chilo e 190 grammi. La droga è stata sequestrata.