Napoli, 14enne accoltellato: al vaglio i video dell’aggressione La Procura minorile contesta il tentato omicidio al 15enne fermato

Saranno le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in piazza Municipio, nel centro di Napoli, a chiarire nel dettaglio la dinamica dell’accoltellamento che ha coinvolto due adolescenti. Vittima un ragazzo di 14 anni, colpito da un 15enne al termine di una lite nata, secondo le prime ricostruzioni investigative, per uno sguardo rivolto a una ragazza.

Gli investigatori della Polizia Locale, coordinati dal comandante Ciro Esposito, stanno analizzando i filmati acquisiti nella zona per definire con precisione le fasi dell’aggressione. Il fascicolo è seguito dalla Procura per i minorenni di Napoli, guidata dalla procuratrice Patrizia Imperato, che contesta al giovane fermato il reato di tentato omicidio.

La lite e le coltellate

Prima del ferimento ci sarebbe stato un violento confronto tra i due ragazzi. Secondo quanto emerso finora, il 15enne avrebbe colpito il coetaneo con un casco prima di estrarre un coltello e sferrare diversi fendenti.

Il 14enne è stato raggiunto all’addome, al collo e alla testa. Trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Le sue condizioni vengono definite gravi ma stabili dai sanitari.

Le indagini sui filmati

Le telecamere installate nell’area potrebbero fornire elementi decisivi non solo sull’aggressione ma anche sugli istanti precedenti, inclusa l’eventuale presenza di altri giovani coinvolti o testimoni.

Nei prossimi giorni è prevista l’udienza di convalida del fermo del 15enne. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire se il ragazzo abbia agito da solo e per ricostruire con esattezza il contesto maturato nel cuore della movida cittadina.

Violenza giovanile sotto osservazione

L’episodio riaccende il dibattito sulla violenza minorile a Napoli e sul crescente utilizzo di coltelli tra adolescenti. Piazza Municipio, area centrale e molto frequentata soprattutto nei fine settimana, è già stata teatro in passato di risse e aggressioni legate alla movida.

La Procura minorile e le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione sul fenomeno, mentre proseguono gli accertamenti per comprendere ogni responsabilità.