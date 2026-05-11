Ferito a colpi di pistola dopo la firma in caserma Nuovi dettagli sull'agguato nei Quartieri Spagnoli: il colpito è un parcheggiatore abusivo

Un colpo di pistola esploso nei vicoli dei Quartieri Spagnoli di Napoli subito dopo avere firmato in caserma. È quanto accaduto nella serata di ieri a un uomo di 48 anni, identificato con le iniziali V.M., ferito mentre stava tornando a casa. Secondo le prime ricostruzioni, il 48enne sarebbe stato raggiunto in vico Mondragone da due persone in sella a uno scooter che, dopo avere sparato, si sono allontanate rapidamente facendo perdere le proprie tracce.

La fuga verso la caserma

L’uomo, noto nella zona come parcheggiatore abusivo, sarebbe riuscito a rifugiarsi nella vicina stazione dei carabinieri, chiedendo immediatamente aiuto ai militari presenti. Successivamente è stato trasportato all’ospedale Vecchio Pellegrini, dove i medici gli hanno diagnosticato una ferita giudicata guaribile in quindici giorni. Gli investigatori parlano di una “gambizzazione”, modalità spesso utilizzata come avvertimento o regolamento di conti nell’ambito della criminalità locale.

Le indagini

I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e verificando la presenza di eventuali telecamere di videosorveglianza nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dell’agguato. Al momento non vengono escluse diverse piste investigative, compresa quella legata all’ambiente criminale dei Quartieri Spagnoli. L’episodio si inserisce nel clima di tensione che continua a interessare alcune aree del centro storico napoletano, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi episodi di violenza armata.