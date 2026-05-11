Napoli: movida ai raggi x nel quartiere Vomero I controlli della polizia disposti dal questore

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, il personale dei commissariati Vomero e Ponticelli, con il supporto dei militari della guardia di finanza, polizia locale e Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 35 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 10 veicoli e contestato 9 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 17 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e due attività commerciali sono state sanzionate amministrativamente per mancata emissione di scontrino fiscale.

Infine, è stato denunciato un soggetto per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un martello frangivetro.