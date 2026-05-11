Napoli: movida ai raggi x nel quartiere Vomero

I controlli della polizia disposti dal questore

napoli movida ai raggi x nel quartiere vomero

Il bilancio dell'attività

Napoli.  

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, il personale dei commissariati Vomero e Ponticelli, con il supporto dei militari della guardia di finanza, polizia locale e Asl Napoli 1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare, a San Martino, piazza Vanvitelli, Medaglie d’oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 35 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 10 veicoli e contestato 9 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 17 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative e due attività commerciali sono state sanzionate amministrativamente per mancata emissione di scontrino fiscale.

Infine, è stato denunciato un soggetto per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di un martello frangivetro. 

Ultime Notizie