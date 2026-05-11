Marano di Napoli, fugge all’alt dei carabinieri: in manette un 22enne In auto una pistola e 2 coltelli

I carabinieri della compagnia di Marano di Napoli insieme ai militari della locale stazione hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi un 22enne già noto alle forze dell’ordine.

Siamo a Marano in via Veneto. I carabinieri stanno effettuato un controllo alla circolazione. Sta per arrivare una Smart, vogliono fermarla.

La paletta si alza ma l’auto continua la corsa, non è intenzionata a fermarsi. Va seguita. I militari gli sono dietro e l’auto sfreccia tra le vie delle città. Prima una svolta a destra poi a sinistra ed è costretta a fermarsi. Davanti c’è gazzella.

Alla guida c’è il 22enne. Controllato è stato trovato in possesso di 1 pistola giocattolo priva di tappo rosso, 2 coltelli a serramanico e dei guanti neri. Arrestato è stato portato in carcere è ora in attesa di giudizio.