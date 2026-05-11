Bagnoli: sorpresi con la droga: arrestati dalla polizia Sequestrata metanfetamina, ecstasy e anfetamina

La polizia ha arrestato due 37enni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del commissariato Bagnoli, hanno notato due uomini cedere ad un'altra persona un involucro in cambio di una banconota.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato i due, trovandone uno in possesso di 12 involucri di cocaina, 3 involucri di metanfetamina, 3 pasticche di ecstasy, 16 involucri di anfetamina e 425 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, mentre l’altro è stato trovato in possesso di 5 involucri di cocaina e uno di ketamina.

Per tale motivo, gli indagati sono stati tutti arrestati mentre l’acquirente è riuscito a far perdere le proprie tracce.