Castellammare di Stabia, nasconde droga in casa: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 27enne

La polizia ha arrestato un 27enne con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, con la collaborazione di un’unità cinofila antidroga dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso uno stabile, dove hanno rinvenuto 405 involucri di crack del peso di circa 101 grammi, un bilancino di precisione e 1.062 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.