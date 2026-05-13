Fattorusso: "Chi sarà ritenuto responsabile di atti illegittimi dovrà pagare"

"Le misure cautelari scattate oggi fanno emergere nuovamente un aspetto per noi fondamentale e su cui mi sono più volte esposto.
La legalità è un modo di essere, è il frutto della nostra educazione, di come ci hanno insegnato a vivere, di come scegliamo di comportarci ogni giorno e non va certificata dall'esterno".
Così il sindaco Corrado Fattorusso sui fatti di cronaca di oggi a Sorrento
"Ho accettato questo incarico e questa responsabilità proprio perché toccato nell'orgoglio come sorrentino di nascita.
Chi sarà ritenuto responsabile di atti illegittimi dovrà pagarne le conseguenze nelle sedi e con i modi opportuni, questo mi pare scontato."