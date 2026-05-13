Fattorusso: "Chi sarà ritenuto responsabile di atti illegittimi dovrà pagare" Il sindaco di Sorrento sugli ultimi fatti di cronaca in paese

"Le misure cautelari scattate oggi fanno emergere nuovamente un aspetto per noi fondamentale e su cui mi sono più volte esposto.

La legalità è un modo di essere, è il frutto della nostra educazione, di come ci hanno insegnato a vivere, di come scegliamo di comportarci ogni giorno e non va certificata dall'esterno".

Così il sindaco Corrado Fattorusso sui fatti di cronaca di oggi a Sorrento

"Ho accettato questo incarico e questa responsabilità proprio perché toccato nell'orgoglio come sorrentino di nascita.

Chi sarà ritenuto responsabile di atti illegittimi dovrà pagarne le conseguenze nelle sedi e con i modi opportuni, questo mi pare scontato."