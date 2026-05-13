Torre del greco: droga in cassa e soldi nascosti in cucina Carabinieri arrestano un 47enne

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 47enne della zona già noto alle forze dell’ordine.

È sera ed una pattuglia dei carabinieri gira tra le vie di Torre del Greco quando in via Gradoni e Canali qualcosa attira la loro attenzione. Nei pressi di un palazzo c’è un via vai sospetto. Qualcuno arriva in scooter, parcheggia entra e torna in sella dopo pochi minuti, altri entrano furtivamente nella speranza di non essere notati.

I militari si avvicinano mentre a varcare il portone è un uomo. Pochi istanti ed esce. Si guarda intorno, è agitato, nella mano stringe qualcosa. Viene fermato. Aveva comprato una dose. L’uomo verrà segnalato alla Prefettura per uso personale di droga.

È tutto chiaro, bisogna entrare. I carabinieri bussano alla porta dell’abitazione e ad aspettarli c’è il 47enne. È sorpreso. Parte la perquisizione.

L’uomo decide dunque di consegnare ai militari due involucri trasparenti con dentro 27,80 grammi di cocaina.

In cucina all’interno di un contenitore di plastica decorato con il disegno di una simpatica maialina rosa dai grandi occhi curiosi, molto amata dai bambini, 5 buste trasparenti, 2 schede plastificate usate verosimilmente per tagliare la droga, 4 accendini e un bilancino di precisione.

Nei pensili trovata una cassetta di sicurezza con dentro 3 mila e 735 euro in contanti e 2 schede sim. Nel portafoglio del 47enne alti 4mila e 70 euro in contanti. Tutti ritenuti provento dell’attività illecita.

Arrestato è ora in carcere in attesa di giudizio.