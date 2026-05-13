Ancora controlli a Porta Capuana: sequestri e sanzioni Attività fortemente intensificata anche alla luce degli ultimi gravi episodi

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti dalla questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, personale la polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato, l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubbico, i militari dell’arma dei carabinieri, con l’ausilio del reparto prevenzione crimine Campania e dell’Asl Napoli 1 centro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nell’area interessata.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 150 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, controllato 40 veicoli e contestato 3 violazioni del codice della strada.

Ancora, gli operatori hanno controllato 2 esercizi commerciali, elevando sanzioni amministrative realtive ad illeciti sulla sicurezza igienico sanitaria, infine, sono stati, sequestrati 8 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione e/o prive di etichettatura.