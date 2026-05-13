Napoli, porta nolana: contestate violazioni al codice della strada

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell’area di Porta Nolana finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.
In particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Vicaria-Mercato, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, con il supporto di personale dell’ASL NA1, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato 87 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato 6 veicoli e contestato 2 violazioni del codice della strada.