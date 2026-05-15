Ercolano: chiusa un'attività commerciale per 7 giorni Il provvedimento disposto da questore di Napoli

Il questore di Napoli ha disposto la sospensione per 7 giorni della licenza per l'esercizio delle scommesse nei confronti di un’attività commerciale di Ercolano.

In particolare, il provvedimento, notificato ed immediatamente esecutivo, è stato adottato a seguito di ripetuti episodi, verificatisi tra giugno 2025 ed aprile 2026, durante i quali gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano hanno evidenziato la frequentazione abituale dell’esercizio da parte di soggetti con precedenti penali e di polizia, nonché di condotte idonee a pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Pertanto, il provvedimento emesso è finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.