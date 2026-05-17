Napoli, ancora spari in città: ferito alla gamba un 15enne Indagini in corso da parte della Polizia di Stato

Ancora violenza nel cuore della città. Una sparatoria si è verificata nella notte nei pressi di piazza Mercato, dove un ragazzo di appena 15 anni è rimasto ferito ad una gamba da un colpo d’arma da fuoco.

L’episodio è avvenuto intorno alle 3 del mattino. Gli agenti delle Volanti della Questura di Napoli sono intervenuti all’ospedale Pellegrini, dove il giovane era stato accompagnato poco prima per essere medicato.

Secondo quanto emerso, il minorenne presentava una ferita provocata da un proiettile ad una gamba. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi e il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. Il 15enne ha già fornito agli investigatori una prima versione dei fatti, ora al vaglio degli uomini dell’ufficio prevenzione generale che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e individuare eventuali responsabilità.

Restano ancora da chiarire il contesto della sparatoria e i motivi che hanno portato al ferimento del giovane. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili anche attraverso eventuali testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di piazza Mercato.