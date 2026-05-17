Tragedia a Casoria: 16enne accusa un malore e perde la vita in strada Accertamenti per chiarire le cause del decesso

Tragedia nella tarda serata di ieri a Casoria, dove un ragazzo di appena 16 anni ha perso improvvisamente la vita dopo aver accusato un malore mentre stava tornando a casa. La vittima è Adriano D’Orsi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane aveva appena acquistato e consumato un gelato in una gelateria della zona, in via Bologna, traversa di via Principe di Piemonte. Poco dopo, intorno alle 23, mentre si allontanava dal locale, si sarebbe sentito male accasciandosi improvvisamente sull’asfalto e perdendo conoscenza.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il sedicenne. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari, però, per Adriano non c’è stato nulla da fare.

La morte del ragazzo ha sconvolto l’intera comunità di Casoria. In pochi minuti la zona si è riempita di amici, parenti e residenti increduli davanti a una tragedia tanto improvvisa quanto dolorosa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.

Sarà probabilmente l’esame autoptico a stabilire cosa abbia provocato il malore fatale che ha stroncato la giovane vita di Adriano D’Orsi.