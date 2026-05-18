Violenza sessuale ai danni di ragazzine a scuola di danza: arrestato un uomo Le molestie avvenivano all'interno di una saletta, durante le lezioni

Ufficiali di polizia giudiziaria in servizio al commissariato di pubblica sicurezza di San Giorgio a Cremano, hanno arrestato in arresto in flagranza di reato un uomo di 66 anni resosi responsabile di violenza sessuale aggravata poiché commessa ai danni di ragazzine minori di 18 anni, una delle quali infra-quindicenne. L'uomo dopo le formalità di rito è stato accompagnato nella casa circondariale di Napoli Poggioreale.

L'arresto in flagranza è il risultato finale di una attenta e delicata indagine, diretta dalla procura di Napoli, attività che ha consentito l'emersione di reiterati atti di violenza sessuale, subite dalle minorenni, perpetrate all'interno di una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, luogo in cui l'arrestato svolgeva lezioni individuali di musica con le sue allieve.

Le molestie sessuali avvenivano all'interno della saletta, durante le lezioni di musica. Nel corso delle indagini sono state attivate intercettazioni ambientali audio-video, la cui visione in diretta ha consentito alla polizia giudiziaria di cogliere l'uomo nella flagranza del reato, procedendo conseguentemente al suo arresto, poi convalidato dal gip, con emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La scuola di danza è risultata estranea ai fatti. La misura custodiale applicata è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta della procura di Napoli, avverso alla quale sono ammessi mezzi di impugnazione ed il destinatario della misura è una persona sottoposta ad indagini preliminari, innocente fino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.