Notte dei Musei in Campania, visita serale ad 1 euro: quali siti aderiscono? Sabato 23 maggio in tutta Europa si svolge la Notte dei Musei con aperture serali al costo di 1 euro

La Notte Europea dei Musei è un’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM. Questo evento torna sabato 23 maggio 2026 in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio di ogni territorio, nazionale e comunitario.

Anche il Ministero della Cultura italiana aderisce alla manifestazione europea con l’apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali al costo simbolico di 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge).

Notte Europea dei Musei: cos’è?

L’evento Notte Europea dei Musei mira a valorizzare il patrimonio culturale locale, offrendo una visita diversa in un’atmosfera suggestiva. Le aperture straordinarie in tutta Italia vengono arricchite da eventi ed iniziative specifiche per promuovere l’operato di ogni sito.

Un modo per scoprire le bellezze artistiche del proprio territorio in uno scenario affascinante e diverso dal solito.

Notte dei Musei a Napoli: i musei che aderiscono

Anche a Napoli vi sono siti culturali e musei che aderiscono all’iniziativa ministeriale, con aperture straordinarie al costo di 1 euro ed eventi specifici.

Di seguito alcuni dei musei che saranno aperti la sera di sabato 23 maggio:

GALLERIE D’ITALIA | Presso la sede di Palazzo Zevallos Stigliano in Via Toledo , Gallerie d’Italia aderisce alla Notte dei Musei e prevede un’apertura straordinaria dalle ore 20:00 alle ore 24:00, con ingresso ridotto a 1€. Visitabile la mostra OBEY: Power to the peaceful.

, Gallerie d’Italia aderisce alla Notte dei Musei e prevede un’apertura straordinaria dalle ore 20:00 alle ore 24:00, con ingresso ridotto a 1€. Visitabile la mostra OBEY: Power to the peaceful. MUSEO DI PIETRARSA : dalle 19:30 fino all’01:00 (con ultimo ingresso entro le 23:30) con il tramonto e l’atmosfera suggestiva della sera a trasformare gli spazi del Museo Ferroviario.

: dalle 19:30 fino all’01:00 (con ultimo ingresso entro le 23:30) con il tramonto e l’atmosfera suggestiva della sera a trasformare gli spazi del Museo Ferroviario. MUSEO MADRE : Anche il Madre con le sue mostre d’arte contemporanea aderisce all’iniziativa ministeriale della Notte dei Musei

: Anche il Madre con le sue mostre d’arte contemporanea aderisce all’iniziativa ministeriale della Notte dei Musei PARCO ARCHEOLOGICO DI ERCOLANO : dalle ore 20:00 alle ore 24:00, il Parco propone un programma ricco che intreccia visita guidata alle collezioni, narrazione mitologica, poesia contemporanea e attività didattiche, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio.

: dalle ore 20:00 alle ore 24:00, il Parco propone un programma ricco che intreccia visita guidata alle collezioni, narrazione mitologica, poesia contemporanea e attività didattiche, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio. PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

L’elenco è in continuo aggiornamento, con musei che si aggiungono alla lista più ci si avvicina alla data del 23 maggio.

Notte dei Musei in Campania

In tutta la Campania vi sono musei che aderiscono a questa iniziativa ministeriale, regalando una visita speciale a turisti e cittadini.