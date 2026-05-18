Torre Annunziata: partiti i lavori allo stadio per la serie C Questa mattina sono cominciate le operazioni di scavo

Sono entrati nel vivo i lavori allo stadio “A. Giraud” per adeguare l’impianto alla serie C. Questa mattina sono cominciate le operazioni di scavo per aumentare l'ampiezza delle panchine. Partiti anche gli interventi sull'impiantistica per videosorveglianza e torri faro.

“Stamattina sono andato personalmente al Giraud con i funzionari dell’ufficio tecnico per constatare lo stato di avanzamento del cantiere e l’avvio dei lavori - afferma Daniele Carotenuto, assessore ai lavori pubblici - I lavori sono cominciati questa mattina perché, così come concordato con la società Savoia, erano incompatibili con l’attività sportiva. Continueremo a monitorare e consegneremo i lavori nei tempi previsti”.