Movida a Napoli: controlli della polizia nel quartiere Vomero

Sequestri, fermi amministrativi e sanzioni

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Napoli.  

 

 

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della Polizia di Stato, e nello specifico del Commissariato Vomero, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, di personale della Polizia Locale e dell’ASL di Napoli, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 105 persone, di cui 32 con precedenti di polizia, e controllato 32 veicoli, di cui 2 sottoposti a sequestro amministrativo ed uno a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 4 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 15 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 5.000 euro.

 

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