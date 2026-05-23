Borgo Sant'Antonio Abate, tenta di estorcere soldi ai familiari: arrestato Manette ai polsi di un 30enne

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo in strada in forte stato di agitazione e armato di machete.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato il soggetto che, alla loro vista, si è disfatto del machete lanciandolo al di sotto di un’auto in sosta. L’arma è stata immediatamente recuperata dagli agenti, mentre l’uomo si è poi recato all’interno di uno stabile.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, ed hanno accertato che lo stesso, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva minacciato alcuni familiari con il machete al fine di farsi consegnare del denaro. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.