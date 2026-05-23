Borgo Sant'Antonio Abate, tenta di estorcere soldi ai familiari: arrestato

Manette ai polsi di un 30enne

borgo sant antonio abate tenta di estorcere soldi ai familiari arrestato
Napoli.  

La polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per tentata estorsione e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di un uomo in strada in forte stato di agitazione e armato di machete.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno notato il soggetto che, alla loro vista, si è disfatto del machete lanciandolo al di sotto di un’auto in sosta. L’arma è stata immediatamente recuperata dagli agenti, mentre l’uomo si è poi recato all’interno di uno stabile.

Pertanto, gli operatori lo hanno raggiunto e bloccato, non senza difficoltà, ed hanno accertato che lo stesso, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, aveva minacciato alcuni familiari con il machete al fine di farsi consegnare del denaro. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

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