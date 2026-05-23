Napoli, San Giovanni: non si ferma all'alt e investe gli agenti Arrestato un 35enne dalla polizia

La polizia ha arrestato un 35enne, con precedenti di polizia, per lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Nello specifico, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in viale 2 Giugno uno scooter con a bordo un giovane che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Lo stesso, dopo aver investito gli operatori, facendoli rovinare violentemente al suolo, ha impattato con il motociclo contro lo spartitraffico che delimita la carreggiata, terminando così la sua corsa, fino a quando non è stato bloccato dagli agenti. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.