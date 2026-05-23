Napoli Centrale: sorpreso a cedere droga e arrestato Lotta al consumo e spaccio di droga

La polizia ha arrestato un uomo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nell’ambito del piano "Stazioni sicure" per l’implementazione dei servizi di presidio e controllo del territorio, nel transitare nell’area esterna dello scalo ferroviario tra via Firenze e Corso Meridionale, hanno notato un uomo che stava cedendo qualcosa ad un’altra persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di contanti e di diverse dosi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.