Ruba cosmetici e poi aggredisce la guardia giurata: arrestato Manette per un 47enne di Napoli

27 euro di cosmetici costano manette e domiciliari ad un 47enne di Napoli già noto alle forze dell’ordine.



I carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile di Napoli l’hanno bloccato all’esterno di un negozio di abbigliamento in viale Augusto.



Aveva appena rubato alcuni prodotti cosmetici e stava minacciando e aggredendo l’addetto alla vigilanza dello store.



La vittima è stata portata in ospedale, 21 i giorni di prognosi. L'uomo è stato arrestato per rapina impropria ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.