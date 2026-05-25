Serra di marijuana in casa: arrestato un 32enne nel napoletano Controlli dei carabinieri a Pozzuoli e Quarto

Servizio straordinario di controllo del territorio organizzato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli nei comuni di Pozzuoli e Quarto.

Due arresti, otto persone denunciate, quattro assuntori di droga segnalati al prefetto e sanzioni al codice della strada per circa 45mila euro.



Si è partiti con un arresto e col rinvenimento di oltre mezzo chilo di marijuana. In manette un 32enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine. I militari del nucleo operativo e radiomobile hanno perquisito la sua abitazione e trovato 560 grammi di ”erba” e 150 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 32enne, che aveva allestito una piccola serra indoor, è stato portato in carcere.



Un 45enne sudanese, invece, è finito in manette in esecuzione di una misura cautelare emessa per maltrattamenti in famiglia ai danni della coniuge.

Il provvedimento prevede l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’applicazione del braccialetto elettronico.



Otto le persone denunciate durante il servizio.



Tra queste, una 35enne incensurata di Castel Volturno è stata sorpresa a rubare capi di abbigliamento all’interno di un negozio.



Tre uomini, invece, hanno condiviso la stessa violazione. Guidavano un’auto senza patente, in tutti e tre i casi con recidiva nel biennio.



Un 22enne incensurato di Pozzuoli è stato perquisito e sorpreso con un bastone telescopico di circa 50 centimetri. Risponderà di porto di oggetti atti ad offendere. Per un 30enne incensurato di Qualiano una denuncia per guida sotto effetto dell’alcol.



Durante il servizio sono stati ispezionati 65 veicoli e identificate 105 persone. Contestate 44 violazioni al codice della strada, ritirate 20 patenti e sequestrati 14 veicoli.