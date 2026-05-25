Lotta all'illegalità: nuovi controlli rigidi a Porta nolana Ennesimo servizio straordinario disposto dalla questura di Napoli

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell’area di Porta Nolana finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di Porta Nolana.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 47 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllato 26 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo. Contestata una violazione del codice della strada e ritirata una carta di circolazione.