Napoli Centrale, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato Due rapine commesse nel 2022 a Catania

Nell’ambito del servizio “Stazioni sicure”, la polizia di Stato ha arrestato un uomo destinatario di un provvedimento per la carcerazione.

In particolare, i poliziotti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto all’esterno del plesso ferroviario e lo hanno controllato.

Dagli accertamenti eseguiti è emerso che a carico dell’uomo risultava un provvedimento per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale di Catania ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, dovrà espiare la pena di 4 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per due rapine commesse nel 2022 a Catania.