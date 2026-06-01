Napoli: sequestrati 70 kg di vongole e cozze senza tracciabilità Continuano i controlli in materia di sicurezza contro l'epatite A

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, durante un servizio di vigilanza sulla Tangenziale di Napoli, ha intercettato un furgone il cui conducente stava circolando facendo uso del telefono cellulare alla guida. Nel corso del controllo, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno accertato la presenza, all’interno del vano posteriore del veicolo, di circa 70 kg di vongole veraci e cozze destinate alla vendita, risultate prive della prescritta documentazione di tracciabilità.

In considerazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e delle misure urgenti per il contenimento del rischio di contagio da epatite A, è stato richiesto l’intervento del personale specializzato della Asl Napoli 1 Centro. All’esito delle verifiche, una parte della merce sequestrata è stata campionata per le analisi di rito, mentre per la restante parte è stata disposta la distruzione. Inoltre, da ulteriori accertamenti è emerso a carico del conducente un rintraccio per notifica relativo ad un decreto di sospensione della patente emesso dall’Ufficio Territoriale del Governo di Matera. Infine, il conducente è stato sanzionato per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, con conseguente decurtazione di 5 punti dalla patente e ritiro immediato del documento ai fini della sospensione, prevista da 15 giorni fino a 3 mesi.