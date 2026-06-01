Lukaku - Napoli: non è detto che sarà addio Il belga appare pronto a mettersi a disposizione di Allegri

Cosa farà Romelu Lukaku nella prossima stagione? Fino a poche settimane fa la risposta sembrava scontata: le strade del centravanti belga e del Napoli apparivano destinate a separarsi.

L'infortunio rimediato a Ferragosto e il lungo periodo di stop avevano inevitabilmente condizionato il suo rendimento. Il gol di Verona aveva acceso qualche speranza, lasciando intravedere la possibilità di una seconda parte di stagione da protagonista, ma poi la fuga in Belgio, al di là dei messaggi d'affetto nei confronti della piazza azzurra, era sembrata il segnale definitivo di una storia ormai giunta ai titoli di coda.

Uno scenario che appariva scritto, almeno fino alle recenti dichiarazioni dell'attaccante. Parole che hanno lasciato trasparire una chiara volontà di rimettersi in gioco e di mettersi a disposizione del Napoli e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri.

Non è un dettaglio da poco. Il tecnico livornese ha sempre stimato Lukaku e in passato aveva tentato più volte di portarlo con sé, soprattutto durante la sua esperienza alla Juventus. Un elemento che potrebbe incidere sulle valutazioni estive e riaprire scenari che fino a poco tempo fa sembravano impraticabili.

Resta però da fare i conti con la realtà economica. L'ingaggio del belga pesa in maniera significativa sul bilancio del club e il Napoli è chiamato a razionalizzare i costi. Inoltre c'è da gestire e valorizzare un investimento importante come quello rappresentato da Rasmus Hojlund, arrivato per una cifra vicina ai 50 milioni di euro e destinato a essere uno dei pilastri tecnici del nuovo corso azzurro.

Per questo motivo, qualora dovesse arrivare un'offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro, il club partenopeo la prenderebbe in seria considerazione. Una cifra non elevatissima, ma che innanzitutto impatterebbe positivamente a bilancio (Lukaku è stato preso due anni fa a 30 milioni) e poi, soprattutto, consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi e liberare risorse per altre operazioni.

Alla fine, però, la parola decisiva potrebbe spettare proprio ad Allegri. Se il tecnico riterrà Lukaku ancora funzionale al proprio progetto tattico e convinto della causa azzurra, la permanenza del belga potrebbe trasformarsi da ipotesi remota a concreta possibilità.

Il mercato è appena iniziato e il destino di Lukaku resta uno dei nodi dell'estate del Napoli. Quella che sembrava una separazione inevitabile potrebbe non essere ancora stata scritta.