Ischia: sette giorni di sorrisi e leggerezza per 13 bambini e le loro mamme L'esperienza solidale organizzata dal progetto Albarella

Sette giorni lontani dagli ospedali, dalle terapie, dalle paure quotidiane. Sette giorni in cui tornare semplicemente ad essere bambini. Si è conclusa anche quest’anno l’esperienza solidale ad Ischia organizzata dal progetto Albarella, guidato da Alina Imperatore, in collaborazione con e finanziata da Arcobaleno Marco Iagulli Odv.



A collaborare all’iniziativa anche Agop, l’associazione che opera all’interno del Vanvitelli e che individua i bambini del reparto coinvolti nel progetto.



L’iniziativa ha coinvolto 13 bambini, di cui 7 oncologici, insieme alle loro mamme e ai fratellini. Una settimana intensa, fatta di mare, attività, incontri, laboratori e soprattutto relazioni umane capaci di alleggerire, anche solo per qualche giorno, il peso della malattia.



I bambini hanno partecipato a numerose attività organizzate grazie alla disponibilità delle realtà del territorio ischitano: laboratori creativi di pittura e disegno, visite didattiche, momenti ludici e perfino un incontro speciale con la Polizia, che ha permesso loro di salire sulle auto e sulle motociclette di servizio, trasformando un momento semplice in un ricordo destinato a restare.



A lasciare il segno, è il valore umano e psicologico dell’iniziativa. Le mamme, vere guerriere silenziose, hanno raccontato quanto questa vacanza abbia rappresentato un momento di respiro, serenità e normalità, non soltanto per i bambini, ma anche per loro stesse. Per una settimana, infatti, hanno potuto lasciare fuori paure, sofferenze e pensieri, concedendosi il lusso raro della leggerezza.



"Regalare sorrisi, creare ricordi felici e offrire momenti di serenità a bambini e famiglie che affrontano percorsi durissimi significa dare un aiuto concreto, che va oltre l’assistenza materiale. Anche il benessere emotivo cura", sottolinea Tiziana Iervolino.



Le associazioni promotrici ringraziano tutte le aziende, le attività e le persone del territorio di Ischia che, con sensibilità e generosità, scelgono ogni anno di accogliere i bambini rendendo possibile un’esperienza fatta di affetto, attenzione e autentica vicinanza umana.